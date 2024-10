"Turska ima 85 miliona stanovnika i veoma je važno da to tržište bude otvoreno za našu robu, te da produbljujemo nadalje ekonomsku saradnju, koja je sve veća. Turska je, naime, znatno povećala svoje investicije na prostoru Srbije, što takođe ne treba potceniti, jer kad generalno pogledamo ovaj deo Balkana, jasno je da smo mi u ekonomskom smislu i najvažniji partner, tako da kad govorimo o tome u ekonomskom smislu, nema sumnje da s Turskom treba produbljivati tu saradnju i da će ova poseta biti i u službi toga da se ta ekonomska saradnja intenzivno ne samo nastavi već i poboljša", ističe Graovac.

"Turska je svakako izrasla u jednu regionalnu silu, a predsednik Erdogan ima značajan autoritet u međunarodnim odnosima. On je neko ko je uvažen i na Istoku i na Zapadu i naravno da je njegov dolazak veoma bitan, između ostalog i zbog toga što će to biti prilika da se razgovara i o određenim spornim pitanjima koja postoje između Srbije i Turske, a to je pitanje naoružavanja Albanaca na KiM, ali isto tako je i prilika da se razgovara i da se produbljuje saradnja oko političkih pitanja gde postoji saglasnost i gde može dalje da se nastavi saradnja", konstatovao je Graovac.