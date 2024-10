Okupljeni su došli iz straha šta će se desiti nakon najave prištinskih vlasti i poziva koji je uručio gradonačelnik Ljuljzim Hetemi o iseljenju iz prostorija do ponedeljka.

Radosava Vukojević iz Leposavića koja boluje od astme, od socijalne pomoći kupuje lekove i najteže joj pada putovanje do Raške, a uplašena je da će i za socijalnu pomoć morati tamo.

"Jako sam bolesna, imam astmu, šećer, pijem lekove Medopar, pogledaj samo koliko lekova. Moram da idem u Rašku, šta ću, platim taksi pa me dovede do autobuske, pa me uvuče u autobus, pa tamo opet taksi, šta ću moram da kupim. Evo sine 550 dinara, dve pumpice i Berodual pumpica. Zabrinuta sam, kako nisam, dajte mi, sine, koliko možete od 1.000 za šećer i još jedne lekove", kaže Vukojevićeva za Kosovo onlajn.