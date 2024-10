- Mislim da niko od nas nema dilemu da je jedan od najuzvišenijih poziva poziv da lečite i pomažete drugim ljudima, a kada to činite za decu onda je to ono najlepše i najdirljivije što možete da radite u tom uzvišenijem pozivu i profesiji, ali i načinu života. Sami brojevi koje smo videli u kratkom filmu su više nego impresivni — 7.000 operativnih zahvata godišnje kada se pomnoži sa 100 godina dolazimo do brojeva koji nas čine ponosnim i srećnim. Iza svakog pregleda da se pomogne detetu stoji ime i prezime tog deteta i porodice. To je ono što je najvrednije, što niko ne može da vam oduzme - naveo je.