- Nastavićemo razgovore sa turskim ministrom, a ja sam ga pozvao na otvaranje brze pruge od Novog Sada do Subotice, kada će imati priliku da priča i sa ministrom Mađarske. Imamo plan da se ova pruga nastavi do Budimpešte, a nastavljamo i sa izgradnjom brze pruge do Niša. Dogovorena je izgradnja i brze pruge od Brestovca do Skoplja - istakao je ministar Vesić.