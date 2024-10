- UNMIK je potpisnik CEFTE, a Kosovo sa fusnotom može da bude na tehničkim sastancima. To je regionalni sporazum oko bescarinskih procedura, uvoza robe. A to što Kurti kaže da tamo ide kao pobednik, to je jer je u izbornoj kampanji, ima izbore 9. februara 2025. A i o čemu da priča – on nema ni EXPO, nema ni brzu prugu koja će 24. novembra spojiti Beograd i novi Sad sa Suboticom, nema pešačko-biciklistički most, nema BIO4 kampus, ne može da priča o autoputu od Čačka do Požege ili od Beograda do Zrenjanina, ne može da priča o brzini vozova od 120 km/h, niti o izgradnji novog terminala na aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu. On nema o čemu drugom da priča, osim da navodno rešava tzv. „srpsko pitanje“. Nemam sastanak sa njim bilateralni, ali ćemo se nalaziti negde u nekom formatu. Verovatno ni meni, ni njemu neće biti mnogo prijatno, ali mi nismo birani da nam bude prijatno, nego da štitimo interese naše države. Verujem da će biti onih velikih patriota iz toplih soba koji će pitati zašto sam u istoj sobi sa njim, a mnogo je gore da budemo odsutni i da se odlučuje o nama bez nas. Niti mi gajimo neke simpatije, niti mislimo da je to neki dobri komšija, gledamo samo naš interes, a to je mir i politička stabilnost, i da se Srbija razvija u miru, da naši građani mogu da putuju i da nama dolaze turisti iz EU, ali i Kine i Rusije, da smo danas dogovorili isporuku novog ruskog gasa za zimski period, da sa pristustvovao u Skoplju izgradnji novog interkonektora preko Severne Makedonije, da imamo ponudu od Rumuna, da sa Rusima proširujemo Banatski dvor. Moramo da vodimo računa o svemu tome, i onome što je najizazovnije – da sačuvamo Srbe na KiM. Plašim se ćete videti u ponedeljak neku provokaciju na KiM, jer se svaki put kada je bio sastanak na plenarnom nivou se nešto desilo loše od strane Prištine. Imam bojazan da će Kurti nešto uraditi, da će napasti privremene institucije, opštine po srpskom sistemu, možda da ih ugasi, rastera ljude.