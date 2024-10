U emisiji "Puls Srbije vikendom" sa Krunom Unom Mitrović, koju pratite uživo na Kurir televiziji, danas se bavimo političkim gafovima u Srbiji - od trenutaka koji su izazvali smeh, pa sve do onih koji su prerasli u ozbiljne društvene rasprave. U sklopu emisije, analiziraćemo kako su pojedini gafovi oblikovali percepciju javnosti i kakve su posledice imali na političku scenu. Takođe, kroz razgovore sa gostima, saznaćemo kako su neke od žrtava ovih gafova, od kojih su se mnogi našli na udaru kritike, postali svojevrsni heroji na političkoj sceni Srbije.

Gosti emisije bili su Ivica Dačić, ministar policije, Bogoljub Karić, biznismen i političar, Robert Čoban, medijski ekspert, i

Milan Stevanović Piksel, medijski stručnjak.

Najpre se voditeljka obratila ministru Dačiću i istakla da je možda jedina osoba koja je svaku svoju izjavu, koja možda i nije bila planirana, preokrenuo u svoju korist.

- Onaj ko kaže da je neko bezgrešan, mislim da u startu već ima problem u svojoj glavi. Zato što samim tim ne priznaje da je ikada nešto u životu pogrešio. Uvek treba biti otvoren. Ja sam sa 26 godina postao potparol SPS, to je bila vladajuća stranka. Milošević je bio predsednik, ja sam svake nedelje držao konferenciju za štampu. Moraš da odgovaraš na sva pitanja, a nisi ni siguran za sve odgovore. Tada su ljudi samo tražili da vas uhvate za neku pogrešnu reč. Sećam se, tada sam molio tadašnjeg predsednika Miloševića i rekao mi je "evo pitaj me šta oni tebe mogu da pitaju". Sada treba biti racionalan i razmisliti šta tebe može neko da pita, ali imati i hrabrosti da ga pitaju. Najlakše je ljudima koji se nigde ne pojavljuju. Uvek sam voleo više žive emisije nego one koje se snimaju unapred - započeo je Dačić.

- Ivica je jedini političar iz jugoslovenske stare diplomatije, to moram da dodam. Ti si prošao to vreme kada si se kalio, i sada si jedan stub vlasti - rekao je Karić.

Tokom emisije desio se čudan momenat kada se Milan Stevanović Piksel obratio Kariću.

- Da vas pitam nešto, da li ste vi tu kravatu uzeli od Trampa? Ličite mi na Trampa... - upitao je Stevanović.

- Pa dobro ako vas to toliko iritira skinuću? - odgovorio je Karić i krenuo je da skida kravatu.

- Nemojte molim vas - rekao je Stevanovič ali je bilo kasno.

U nastavku emisije, Stevanović je otkrio da su imali spot za koji može da se kaže da je bio politički gaf.

- Osmorica veslača je prolazilo Savom i gradio se Beograd na vodi isto kao sada, ne možete verovati. Međutim, Milošević to tada nije odobrio - rekao je.

- Sećate se slogana "što jes, jes, najbolji je SPS", ja sam mrzeo taj slogan. Ali i dan danas oni jedino što pamte je taj slogan - rekao je Dačić.

- Devedesetih godina pratim političku scenu i verujte mi da su ljudi bili obrazovaniji i bilo je mnogo manje gafova. Dakle, u parlamentu, u televizijskim emisijama, ali i kod novinara je bilo manje gafova nego u proteklih 10 godina - rekao je Čoban, nakon čega je Dačić dodao da nije bilo toliko društvenih mreža i da je to razlog zašto toliko gafova postoji.

- Ipak mislim da su ljudi danas mnogo puniji sebe, površnij, manje obrazovaniji, a puni novca i vlasti što im daje pravo da govore o svemu. A vrlo često ne znaju ni kako se izgovara neka reč. Mislim da je devedesetih mnogo normalnije zvučalo - istakao je Čoban.

Dačić je potom ispričao jedan gaf tokom sastanka u Savetu bezbednosti.

- Indija postaje članica Saveta bezbednosti i u tu čast dolazi ministar iz Indije da drži govor. On drži govor, a znate kako to ide? Svaka zemlja dolazi i stavlja svoj govor i ministar iz Indije uzme govor iz Potrugalije. On čita, čita, pola govora i u jednom momentu mu ambasador zameni papire i on samo nastavi dalje kao da se ništa nije desilo. Ali pošto tu niko nikoga ne sluša nije se toliko primetilo. Inače, kasnije je stradao taj ambasador - ispričao je Dačić.

Karić je istakao da je nekada dobro napraviti gaf.

- Kada sam bio u jednoj emisiji, sećam se da su neki naši intelektualci pisali "Bogoljub Karić - dva mladeža, tri padeža". Ja sam u emisiji rekao ako je Knez Miloš koristio dva pateža, Nikola Pašić četiri padeža, ja sam sa pet kralj. Ova dva ću da ukinem ne znam koja su, ali ću obavezno da ukinem jer vidim kako srpski narod razgovara. Nije srpski narod samo Beograd, gde god da odeš moraš da se prilagodiš tim ljudima - rekao je Karić.

Dačić se potom dotakao gafa, takođe sa Saveta bezbednosti UN, kada je nastao skandal zbog pogrešnog prevoda.

- Dok je još bila Jugoslavija, mi smo umesto da kažemo "libanski", govorili "libijski ugovor" na Savetu bezbednosti. Bilo je to vreme kada je Gadafi bio moćan i nastao je veliki diplomatski skandal zbog toga. Prevodilac je tada stradao zbog greške - otkrio je Dačić.

Karić se osvrnuo na Miloševića i istakao da nikada nije ručao bez njega dok je on bio u Beogradu.

- Evo mogu da priznam, ja nemam nikakva politička iskustva, a ceo život sam sa političarima. Milošević nikada nije ručao bez mene ako sam ja u Beogradu. Njegova vrata su meni uvek bila otvorena. Milošević je jedan fenomelan čovek. Ljudi ne znaju njegovu drugu stranu. On se veselio izuzetno, nema pesme koje nije znao... - govorio je Karić.

- Nikada nismo imali priliku da pevamo zajedno - dodao je kroz šalu Dačić.

- Pevao je kao slavuj, a nema naše narodne pesme koje nije znao. Milošević kada ga dočeka, nije kao ja ili drugi, on izađe na ulicu i dočeka gosta. Uvek je gost za njega bio svetinja. Primera radi, 1996. godine, ulice su bile pune studenata, zbog nekog profesora tada. Pozvani smo moja žena i ja i Mirko Marjanović sa svojom ženom na večeru kod Mire i Slobe. Uvek sam imao problem sa njom, ipak su to ljudi sa najvišim funkcijama koji se bave državnim poslovima. Ona ko iz topa "ove demonstracije, sva mladost sprska se seli zbog vas, cela Srbija ode dođavola zbog vas". Ja je guram, ona viče šta me guraš. Mira kaže kako to misliš, kaže moja žena pa pogledaj te demonstracije. Potom je upala žena Marjanovića "Miro, njega svi zovu balkanski kasapin". Mirko je samo ustao, preznojio se. Odmah sam rekao Slobi "predsedniče da mi ostavimo ove žene i upalimo po cigaru". Jedva sam ispeglao to - ispričao je Karić.

Bogoljub Karić je govorio o vremenu Slobodana Miloševića i otkrio detalje jednog telefonskog razgovora.

- Ja sam tada bio biznismen. I mi smo se trudili da pomognemo predstavnike opozicije, recimo Vuka Draškovića. To su sve bile mršave kampanje, mali iznosi. Ali tada je bila hrabrost i ludost podržavati to - rekao je Karić, i dodao:

- Idu Vuk i Dana za Ameriku, ja izvadim karte i stavim na sto. Zove me Milošević, i kaže: "Da te pitam samo, da li si ti pomogao da se kupe karte za Molitveni doručak". Ja mu kažem da ne znam, a on meni kaže: "A ne ne, mi pijemo kafu zajedno, kod mene u kući, znači samo istina... Ajde proveri, pa mi javi".

Karić kaže da je pozvao Miloševića posle pet minuta, i rekao da je njegova turistička agencija kupila te avionske karte.

- Ja mu kažem da smo pomagali sve partije. A Milošević mi kaže: "E tako, znao sam..." - rekao je Karić kroz smeh.

Gosti su se potom dotakli predsednika Aleksandra Vučića.

- Danas je situacija na našoj političkoj sceni nešto drugačija, posebno kada govorimo o predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je izuzetan stručnjak u ovoj oblasti. Mislim na izborne procese, kampanju i ostalo. Siguran sam da delite ovo mišljenje sa mnom. On se time bavi godinama, decenijama unazad. Često kad slušam razgovore i vidim kako mu neki dolaze da mu daju savete, imam osećaj da ih on sluša iz pristojnosti, ali zapravo donosi odluke na osnovu svog bogatog iskustva. On poznaje svaku opštinu, zna kako sistem funkcioniše, i uvek ima jasnu strategiju kako da prenese poruku građanima. Vučić je neko ko ne može lako biti prevaren ili naveden da uradi nešto što nije promislio. Nekada, kada mu date neku ideju, on odmah zna da li je to ispravno ili ne - istakao je Dačić.

- Ponekad se desi da kažete nešto, a on odmah odgovori: 'Ne, to nije dobro,' ali na kraju se ispostavi da je bio u pravu - rekao je Stevanović.

- On prosto vlada političkom scenom i zna kako da se ophodi prema masama i političarima. Pogledajte ko dolazi u Srbiju. Vučić možda nije predsednik Amerike ili Kine, ali svojom sposobnošću mogao bi da vodi bilo koju državu. Srbija danas, nakon 10 ili 12 godina, postala je zemlja u kojoj ljudi nemaju više stresa kada prelaze granice - rekao je Karić.

- Naravno i on je imao svojih gafova, kao kada je, na primer, rekao nešto o peračima prozora na osnovu podataka iz satiričnog lista. Ali, što je važno, sutradan se izvinio bez ikakvih problema. Ljudi to vole – vole kad lider prizna grešku i ispravi je - istakao je Čoban, nakon čega je Dačić dodao:

- Zašto je to važno? To je važno zbog stabilnosti političkog sistema. To je i ono što je Bogoljub maločas rekao - često imamo zabludu o liderima drugih zemalja. Verujte mi, ljudi bi bili razočarani kada bi znali koliko je to nizak nivo kvaliteta. Mi pretpostavljamo da su to neki super ljudi jer su oni na čelu velikih zemalja.

- Vučić, s druge strane, je velemajstor za mnoge od njih. Kad s njima razgovara, deluje kao da igra šah i uvek zna koji je sledeći potez. Kao da igra šah sa amaterom. On se ne hvali time, jednostavno radi svoj posao. Koliko je posvećen pokazuje i to što sam ga pozvao u pet ujutro, i bio je budan - aktivan je gotovo 20 sati dnevno i posvećen ovoj zemlji - rekao je Karić.

Kurir.rs