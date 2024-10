Biznismena Bogoljuba Karića dugo nije bilo u javnosti. On je danas gost emisije na Kurir televiziji, a u razgovoru sa našim kolegama pred emisiju otkrio je čime se danas bavi i kako provodi vreme.

"Juče sam imao veoma lep dan. Poveo sam 18 unuka, dobili smo juče 12 prinova pilića i tako im dali razna imena po unucima i to je onako jedno, kako bih vam rekao, nešto najlepše. Imam imanje na Kosmaju. I kad sam u Srbiji tamo sam najčešće. Kad nisam u Srbiji onda sam u Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Kataru, bivšim zemljama SSSR".

" Penzionisao sam se sa 70 godina, ali rade ovi svi naši naslednici. Sve to ide odlično već 52 godine pune, i ponosan sam na njih. Njavažnije je bilo kako da tu treću generaciju naših unuka uključimo u posao, i sada i praunuka. Sad je naš praunuk počeo da radi u Americi, da gradi. I u Kanadi. Porodica se širi".

"Znate koja je tajna? Da se družim što više sa kozama, ovcama, svinjama, sa kravama. Farme imam. Počeo sam da se bavim sa nečim što u životu nisam sanjao. Ja sada posvećujem svoje vreme farmama i mene to sad interesuje. Ranije mi je na Fejsbuku iskakalo nešto drugo, a sad samo dobijam te razne životinjke iz celog sveta, ali sam opredeljen za ono, naše srpsko - naša moravska svinja, mangulice, naše koze... To je moj sad deo uživanja. I obavezno naša rakija, šljiva, loza, višnja. Sve ono što je srpsko ja to volim, čak i zemlju", rekao je Karić i dodao: