Tema današnje emisije " Puls Srbije vikendom " sa Krunom Unom Mitrović su politički gafovi u Srbiji - od onih urnebesnih, do onih koji su prešli u ozbiljne rasprave.

Dačić: Dve plavuše su me dovikivale u Vitlejemu

- Dolazimo kod njega, a Putin okružen savetnicima . I ja mu onda ispričam sledeći vic. Imao čovek mačora, i on stalno išao u švaleraciju. Vlasnik mu kaže, ako te još jednom uhvatim, kastriraću te! I na kraju ga kastrira, ali posle mesec dana opet nema mačora. I pita ga čovek: Pa gde sada ideš kada sam te kastrirao, a mačor mu odgovara: Pa sada sam savetnik - rekao je Dačić kroz smeh i opisao reakciju ruskog predsednika.

- A Putin pokazuje na ove svoje savetnike, gleda ih i smeje se. Posle je to pričao predsedniku Južnoafričke Republike. Bilo mu je drago što sam rekao to za ove njegove savetnike. Mislim ni moji nisu bolji - rekao je on.