“Pogledajte samo ko je sve od stranih zvaničnika posetio našu zemlju poslednjih meseci – predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, predsednik Francuske Emanuel Makron, predsednik Kine Si Đinping, nemački kancelar Olaf Šolc… Čak i oni koji nisu pristalice predsednika Vučića ne mogu da ne priznaju da on lično uživa visok ugled u svetu. Nađite zemlju u svetu veličine i ekonomske snage kakvu ima Srbija čiji lider ima toliko značajnih međunarodnih kontakata, to samo govori o tome kakav ugled on ima u svetu”, rekao je Vesić.