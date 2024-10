"Vučić je odlično shvatio da politika neutralnosti ne znači odmicanje jedne ili druge strane, već obrnuto. On ide na to da predstavi Srbiju kao tačku susreta Istoka i Zapada, znači, globalnog istoka i globalnog zapada, pa možemo slobodno da kažemo i globalnog severa i globalnog juga. Njegov geopolitički kompas je baždaren na 360 stepeni. Upravo ovoliki dolazak eminentnih ličnosti sveta međunarodne politike pokazuje da je uspeo u tome da na najbolji način predstavi Srbiju i ono što je nekada bio hendikep Srbije - ili, kako kaže Cvijić, sazidali kuću posred puta - danas to postaje prestiž Srbije, ali ako ume da se politički iskoristi kao što je on to iskoristio", zaključuje on.