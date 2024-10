"To nije stav koalicije, to je stav gradonačelnika. To je njegovo mišljenje. Mi svakako ne podržavamo te ideje koje idu ka reviziji naše prošlosti", rekao je Dačić za TV Prva odgovarajući na pitanje kako komentariše stavove gradonačelnika i izjave pojedinih poslanika SPS da se kaju zbog podrške Šapiću da bude gradonačelnik.