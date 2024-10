Pozvala je Milivojevića da se uzdrži od poziva na nasilje i da prestane da neistinama plaši građane , jer je Srbija demokratska država jakih institucija. Milivojević je rekao da velike kompanije, kada dolaze u neke države, sa sobom dovode naoružane plaćenike, dodajući da je tamo gde je bila prisutna kompanija Rio Tinto , kao što je Papua Nova Gvineja, zaista došlo do njenog odlaska posle krvavog građanskog rata i 20.000 mrtvih

- Pretpostavljam da je ovo potvrda da smo se argumentovano i uspešno borili u Narodnoj skupštini ili da Demokratska stranka više nije u stanju da okupi dovoljno ljudi, čak ni za kvorum za glavni odbor svoje stranke - izjavila je Brnabić, dodajući da to mogu biti posledice oba navedena razloga.

Bez obzira na uzroke, Brnabić je naglasila da su to problemi Milivojevića i njegove stranke. Ponovila je poziv poslaniku da se uzdrži od poziva na nasilje na ulicama Srbije i da prestane sa širenjem lažnih informacija koje plaše građane.

- Da li su to građanski ratovi ili litijumski ratovi, sve što se kaže „rat na ulicama Republike Srbije“, nemojte to da radite i to nikome neće biti dozvoljeno - zaključila je predsednica Skupštine.