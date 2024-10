-Napravljena je retrospektiva desetogodišnjice „Berlinskog procesa“. Bilo je mnogo konstruktivnih ideja, nije bilo nekih teških tonova. Stiče se utisak da Nemačka želi Berlinskom procesu da da novi zamah. Potpisali smo dva dokumenta, to je pristup visikoškolskim ustanovama, a to je nastavak onoga što smo već potpisali, kroz priznanje fakultetskih diploma. Potpisali smo i agendu za Regionalno zajedničko tržište Zapadnog Balkana 2025-2028. Godina. Dokumenti na koje mi nemamo zamerke. Naravno, Srbija uvek stavlja onu svoju rezervu da mi vidimo Zapadni Balkan pet plus jedan, a ne kako neko navodi šest država. To su uvek one naše crvene linije koje ističemo. Izneo sam plan Srbije i rekao da Srbija ostaje na svom evropskom putu. Srbija želi da vidi veću prisutnost evropskih investicija, infrastrukturnih projekata. Posebno smo pričali i o energetskom sektoru, ekonomija, što je dobro za nas. Bilo je dosta tema oko usklađivanja viznih režima. Stiučem utisak da nije prevladao neki negativni kontekst- rekao je Vučević i dodao: