"Od Kurtija, i uopšte tog režima privremenih prištinskih institucija koje su zloupotrebile svoje pozicije i teror predstavile kao normalnu politiku, ništa ne može da iznenađuje, pa tako ni izvrtanje realne političke situacije imajući u vidu da je to manir koji se uvrežio kod njih. Sve što Kurti radi je pokušaj da izvrtanjem realnosti zamagli istinu i dobije podršku Zapada. On gleda već duže da Srbiju etiketira kao malu Rusiju, pa kada je video da mu to ne prolazi, pokušava da Srbiju predstavi kao destabilizujući faktor", kaže Miletić.

"On je manipulator i beskičmenjak koji je spreman na sve samo da dođe do svojih ciljeva, a to je da otera srpski narod sa KiM i za to ne bira reči i metode. Ovoga puta još jednom pokušava da dobije podršku Nemačke, koja je i glavni promoter njihove nezavisnosti, ali je čudno ipak da Nemačka i dalje prihvata jednog takvog Kurtija kao saradnika", zaključuje Miletić.