- Ovaj popis, iako formalno završen, nosi pečat Milojka Spajića, koji je uspeo da balansira između svih interesnih grupa, ali po cenu kompromisa i ustupaka koji su itekako vidljivi u rezultatima. Govorimo o popisu koji bi trebalo da bude neutralna statistička procedura, ali se jasno vidi politička manipulacija. Broj Srba je porastao, ali ono što mene zbunjuje i što je zaista sumnjivo jeste podatak o jeziku. Kako je moguće da broj Srba poraste za četiri odsto, dok broj ljudi koji govore srpskim jezikom raste za svega 0,3 odsto? To jednostavno ne ide zajedno - rekao je Vukadinović i dodao:

- Sve ovo miriše na etnički inženjering, gde je cilj bio da se srpski jezik zadrži ispod 50% kako bi se izbegla percepcija da je to dominantan jezik u Crnoj Gori. Ovaj popis, na neki način, deluje kao politički korektan kompromis, gde su svi zadovoljni, ali stvarne brojke i dalje kriju političke igre iza kulisa. Ako pogledamo procente, deluje kao da je sve dizajnirano tako da niko ne bude previše ljut, ali da Srbi ne pređu tu magičnu granicu. To je jasna strategija kojom su pokušali da umanje vidljivost srpskog naroda, iako je on očigledno u porastu.