Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar podsetio je da je na popisu iz 1909. godine 95 odsto stanovnika Crne Gore kazalo da govori srpskim jezikom, dok ih je danas 43 odsto.

"Iako je to više od svih drugih naziva, srpski jezik i ćirilica bivaju diskriminisani u Crnoj Gori - kazao je on za Betu i naveo i da je Srba nešto više nego prema podacima popisa iz 2003, a Crnogoraca malo manje nego tada, dok se broj govornika srpskog jezika smanjio.

- Tako se Crna Gora otkrila kao duboko podeljeno društvo. Rezultati popisa ukazuju na strukturu društva koju oličava tridesetogodišnji režim doskorašnjeg crnogorskog predsednika (Milo Đukanović). Jer, osnovna podela koju je on ustrojio, na dubokim zasadima komunističke diktature, počiva na suprotstavljanju Srba i Crnogoraca", naglasio je Lompar.