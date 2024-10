- Ako me pitate šta je za mene značio ovaj popis, reći ću da on nosi jednu dinamičku poruku – nije ovo kraj, već početak trenda. Iako formalno popis deluje kao statistički zadatak, on ima političke implikacije. Ono što je za mene najvažnije u ovom popisu jeste to što on pokazuje otpornost srpskog identiteta u Crnoj Gori. Pogledajte, Srbi koji su se izjasnili kao takvi nisu to učinili iz interesa, karijernih razloga ili zbog straha. Međutim, postoji značajan procenat onih koji su se izjasnili kao Crnogorci, a u stvarnosti su Srbi - to su ljudi koji su morali da se prilagode sistemu Mila Đukanovića kako bi zadržali svoje pozicije u državnim institucijama. Njegov režim još uvek, u nekoj meri, funkcioniše, kroz duboku državu koja prati ko se kako izjašnjava - istakao je Kojčić.