Reč je o poseti najveće privredne delegacije Japana Beogradu ikada, u istoriji, koja broji više od 100 članova, a koja je u Beograd došla čarter letom Er Srbije koji je upućen u Tokio po nalogu predsednika Srbije. Predstavnici japanske delegacije izrazili su jutros veliko interesovanje za poslovanje i investiranje u Srbiju zbog, kako su rekli, posebno IT sektora, brojnih talentovanih ljudi, i stabilnog razvoja Srbije.

Vučić je kazao da je trgovinska razmena Srbije i Japana manja od 350 miliona evra godišnje, ali da se nada da će ona biti uvećana. Dodao je da je u planu da Er Srbija u narednih šest meseci uvede direktan let Beograd-Tokio.

Goverići japanskim privrednicima o ekonomiji Srbije, Vučić je podsetio na nedavno dobijeni investicioni rejting od agencije Standard end purs (Standard end Purs) i najavio nove potvrde investicionog rejtinga. "Dobićemo potvrdu od još dve kompanije, Fič (Fitch) i Mudis (Moody's) i to će biti do kraja godine", rekao je on.