"Zato što su svi igrači različitih službi zapadnih i istočnih pritisnuti da ostvare rezultate koje spoljne strane službe od njih traže. Za mene je gotovo nemoguće da izdržim taj pritisak. To je na dnevnom nivou mojih kolega i prijatelja, i sa jedne i sa druge strane. Želeći da skrenu put Srbije negde drugo ili kako oni to smatraju u pravom smeru, a taj pravi smer je ili ovamo, ili onamo, a nikako ono što smo mi uz podršku naroda zacrtali, a to je srpski smer i naša politika i jednaka ekvidistanca prema svima", naglasio je Vučić.