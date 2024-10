“Najbolji pokazatelj razvoja grada Jagodine je 500 000 domaćih i stranih turista samo od 1. januara do 1. oktobra ove godine i možemo reći da smo jedan od najposećenijih gradova u Evropi proporcionalno broju stanovnika. U Beč smo marta meseca vodili male privrednike i poljoprivrednike, njih 350, a od 5. do 7. novembra ide 350 studenata, U Haniotu je bilo 650 ljudi početkom septembra, a prošle godine dva puta po 1200 ljudi i sve to od donatora, a jedan od donatora je i partija čiji sam predsednik Jedinstvena Srbije. Naša industrijska zona je gotova puna stranih fabrika, a do kraja godine očekujem još dve fabrike. Najmanja je stopa nezaposlenosti u istoriji Jagodine, besplatan je prevoz za sve građane na celoj teritoriji Jagodine i sva 52 sela. Sve to je razlog što smo na ovogodišnjim lokalnim izborima, koalicija Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija - Ivica Dačić – SPS dobili 61,9 posto odborničkih mesta u jagodinskom parlamentu”, izjavio je Marković, koji je Oktobarsku nagradu uručio Episkopu Šumadijskom Jovanu. Podeljeno je ukupno 45 Oktobarskih nagrada koje su podrazmevale Plaketu i po 50 000 dinara.