- Dobra vest za građane Srbije da menjamo Srbiji na bolje, da rešavamo one probleme ili životne izazove koje su građani čekali dugo godina ili decenija da budu rešeni. Danas je veliki dan za nas, za neimare, za ove ljude koji puno vremena provode na ovoj deonici, jer je kasno sinoć probijena desna tunelska cev tunela Munjino brdo. To je najduži tunel koji Srbija ima, preko dva kilometra i 700 metara. To su sjajne cesti za nas i veliki uspeh ljudi koji rade, kineske kompanije i partnera i verujem da ćemo do polovine decembra imati probijenu i celu tunelsku cev i ono što nam je gospodin Vang obećao ja to mogu da kažem sada i zvanično- naša želja i očekivanje da na Vidovdan bude puštena u saobraćaj kompletna deonica Pakovraće-Požega i da ovaj 31 km auto-puta završimo, ne samo na zadovoljstvo žitelja Moravskog i Moravičkog okruga, već da to bude važna vest i za Miluna kao gradonačelnika i za Milivoja kao predsednika opštine Lučane, jer je ovo velika vest za građane, ali i za celu Srbiju, jer nam otvara perspektivu. Kada dođemo do Požege imamo dva pravca - možemo ka Boljarima, prema Crnoj Gori ili ka Kotromanu prema Republici Srpskoj, odnosno BiH. Mi dalje treba da pričamo o realizaciji projekta Požega- Duga poljana i Boljare da se spojimo sa Crnom Gorom.