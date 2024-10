Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je sagovornicu upoznao sa poslednjim događajima u našoj južnoj pokrajini, ukazavši da su jednostrani, protivpravni i eskalatorni potezi Prištine usmereni ka stvaranju nepodnošljivih uslova za život našeg naroda i prete da dovedu do njegovog potpunog progona sa Kosova i Metohije. To pokazuje jasnu nameru Aljbina Kurtija da nasilnim gašenjem srpskih institucija, nasiljem, terorom i svakodnevnim pritiscima uspostavi etnički čisto Kosovo i Metohiju i dovede do njegove potune albanizacije, istakao je Petković.