Mislite da se šalim? Ne šalim se. Juče, Generalni sekretar SSP, Peđa Mitrović: "Da smo našli 60 rudnika litijuma i otvorili ih u Srbiji, pa i da razgovaramo o tome da je to razvojna šansa, ali kada nađete jedan rudnik koji treba da zapošljava do 3.000 ljudi i on vam za 40 godina donese 700 miliona evra, to je zaista karikatura", kazao je Mitrović.