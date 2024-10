- Zdravko Ponoš polazi od sebe, i seća se vremena kada su njegovi vladali, pa svako malo trčali po ambasadama i tajkunskim vilama da im ovi “nacrtaju” kako da vode državu. Pa crtali su i kako vlada da im izgleda. Ništa bez befela stranaca i tajkuna nisu smeli da urade. Očigledno je da Ponoš žali za tim vremenima, za vlašću koja se saginjala i izvinjavala umesto da se bori za interese svoga naroda. Žao mi je Ponoša, ali to je davno prošlo vreme i nikada se neće vratiti! Jasno je da je Ponošu i njemu sličnima teško da prihvate da se vlast u Srbiji bira demokratski, na izborima, da se narod pita, da se ministri biraju na osnovu rada i zasluga, da je vlada isključivo u službi svog naroda od kojeg je dobila bezrezervnu podršku. Za nas je to svetinja, i mi ne bežimo od rekonstrukcije kako bismo bili još bolji i operativniji. Ali ne očekujem da to Ponoš razume, a još manje da prizna očigledne rezultate i ove vlade, i svih prethodnih od 2012. godine, jer ga najviše bole uspesi Aleksandra Vučića i naše Srbije. A trenutno ga posebno boli to što se prepolovila podrška onima koji protestuju protiv litijuma, pa ne zna gde udara.