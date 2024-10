- Da će biti promena, biće, jer neki ministri nisu dali značajan doprinos, nisu aktivni, ne samo u svom domenu već i odbrani pozicija tog resora. U ranijim sastavima je bilo ministara koji su "solirali" i bilo je jasno da će biti zamenjeni. Ovde nema takvih upadljivih primera, ali u principu, to su kriterijumi. Time se šalje i poruka da niko nije nezamenljiv. Biće smenjeni oni ministri koji su se više bavili sopstvenom promocijom i govorili stvari koje nisu u fokusu Vlade. Ako neko nije timski igrač, svaki momenat je pravi da izađe iz tima. Ipak, zasad se ne zna kada će doći do promena - rekao je za Kurir Radun.

Sociolog Vladimir Vuletić smatra da do promena u sastavu Vlade neće doći u skorije vreme.

- Smatram da do promena neće doći ubrzo, jer i kada je Vlada sastavljana, bilo je puno vaganja i procena, a ako i dođe do promena, treba dovesti prave ljude koji će zameniti postojeće ministre, tako da ne mislim da će se to dogoditi u skorije vreme - kazao je Vuletić za Kurir.