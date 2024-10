Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da nikada nije bio veći unutrašnji pritisak različitih spoljnih službi koje žele da skrenu put Srbije sa srpskog smera. Šef države je naglasio i da je put Srbije jedini dobar put. Sagovornici Kurira su, komentarišući upozorenje predsednika Vučića, istakli da će pritisci na Srbiju biti sve veći jer naša država postaje sve značajnija.

Naime, predsednik Vučić je tokom govora na svečanosti u BIA, istakao da nikada nije osećao toliki pritisak iznutra.

"Zato što su svi igrači različitih službi, zapadnih i istočnih, pritisnuti da ostvare rezultate koje spoljne strane službe od njih traže. Za mene postaje gotovo nemoguće da izdržim taj pritisak. To je na dnevnom nivou mojih kolega i prijatelja, i sa jedne i sa druge strane. Želeći da skrenu put Srbije negde drugo ili, kako oni to smatraju, u pravom smeru, a taj pravi smer je ili ovamo, ili onamo, a nikako ono što smo mi, uz podršku naroda, zacrtali, a to je srpski smer i naša politika i jednaka ekvidistanca prema svima", naveo je on i dodao da živimo u vremenu velikih izazova.

Vučić je upozorio i da će strane službe na svaki način pokušavati da isprovociraju Srbiju da bi zaustavile njen ekonomski napredak, jer je, kako je u svom govoru istakao, razlika između nas i nekih drugih sve veća.

"Za nas je samo put Srbije dobar put i ono što smo zacrtali, a to je naša samostalnost, naša slobodarska politika i ono što treba da donese progres našoj zemlji, a ne nekim drugim zemljama", naveo je predsednik i dodao:

"Moramo sačuvati mir ovde, da se postaramo da obezbedimo ekonomsku sigurnost za naše građane, jer to će biti jedan od načina kako će zemlju da nam tuku. Odlično znate da se mnogi ne raduju ekonomskom uspehu Srbije i da žele da zaustave napredak Srbije.

Nezavisna politika

Profesor Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, za Kurir je istakao da je pritisak koji se vrši na Srbiju uvek sinhronizovan i dolazi sa različitih strana.

"Po tome vidiš da nije koordinisan samo iz jednog centra, nekada s jedne strane više, nekada sa druge strane više. Ali principijelno su svi nezadovoljni nezavisnom politikom Srbije pre svega, zato što svi vole da imaju svoje pione. Sve velike sile na svetu gledaju da sarađuju sa zemljama koje su poslušnici. Mi nekako uspevamo u celoj toj priči baš tom balansiranom politikom da se izvučemo iz toga, ali zbog toga doživljavamo te pritiske. Siguran sam, nemam te podatke kao što imaju predsednik i BIA, ali sam siguran da prate delovanje tih službi i da vide preko kojih političara ili preko kojih privrednika se vrše određeni pritisci", naveo je on i istakao da mi imamo tešku poziciju, ali, kako dodaje, svaka druga pozicija bi bila još teža.

"Teška je pozicija biti nezavistan i voditi politiku između, ali, s druge strane, ako bi izabrali neku poziciju, morali bi da se posvađamo sa nekom drugom ili trećom stranom i mi prosto ne smemo to da radimo. Interes Srbije je iznad svega, to se podrazumeva. Moramo da izdržimo, a pritisci će verovatno biti sve veći, i to će trajati još niz godina, dok se ceo svet ne podeli u neke nove interesne sfere, ali kao što vidimo, to još nije izvesno kada će biti", zaključio je on.

Strani faktori

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, za Kurir je istakao da se Srbija podigla i svojom snagom izaziva dodatnu pažnju raznih stranih faktora, posebno najmoćnijih država.

"One imaju nameru da ostvare kontrolu nad našim delovanjem i da prosto preko nas ostvaruju svoje interese. U tom smislu su pritisci sve jači jer Srbija postaje sve značajnija ne samo regionalno ili evropski nego i na globalnom nivou. To ne treba da iznenađuje, to je standardna stvar, moramo da izborimo našu poziciju i sigurno da predsednik Vučić odlično razume sve te odnose i da na pravi način signalizira opasnosti sa kojima se susreće naša država", kazao je on i dodao:

"Međutim, treba imati u vidu da moramo da budemo dovoljno snažni, ne samo ekonomski u kontekstu da smo stabilni i da ne mogu da nas lako skrenu sa puta, nego moramo da jačamo naše i bezbednosne i obaveštajne kapacitete, a to imam u vidu i da kadrovi koji služe državi Srbiji budu vrlo jasno opredeljeni ka srpskim interesima, da što manje interferencija imaju sa stranim faktorima, i da prosto tu napravimo presek gde ćemo vrlo jasno znati da štitimo i svoje ljude i svoje interese. To je jedina perspektiva Srbije ukoliko želimo da ostanemo na kursu vojne neutralnosti i nezavisne, nacionalno osvešćene politike.