Za one strpljivije, sledi detaljno objašnjenje. Prvo, ovaj uradak, kao i onaj nesrećni predlog zakona o zabrani litijuma, sadrži očigledne i lako proverljive neistine (kolokvijalno – najobičnije laži).

Vlada Srbije je sa InoBat potpisala neobavezujući Memorandum o razumevanju. Subvencije nije odobrila, niti je InoBat za subvencije do danas aplicirao. Toliko. Drugo, na str. 9, autori kažu:

To vam je ona teza opozicije da brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice gradimo zbog Rio Tinta, a ne zbog ljudi u Loznici i lozničkom kraju. Valjda smo i autoput do Šapca izgradili zbog Rio Tinta, a ne zbog ljudi? Konačno, najcitiraniji zaključak “analize” je da (iako će projekat zaposliti preko 3.000 ljudi) i, ako je sve u “analizi” tačno, a daleko je od toga, prihod za Republiku Srbiju će biti 17,4 miliona evra godišnje, ili, 2,6 evra po glavi stanovnika godišnje.