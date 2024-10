-S obzirom da su mediji preneli da sam najavio da ću ići u Sinj da pogledam u oči gradonačelnika ovog mesta i da ga pitam šta on to ima protiv mog predsednika - da, tačno je, idem u Sinj! Volim ljude da pogledam u oči, ne da okolišam, već da pitam direktno šta on to ima protiv čoveka koji propagira mir i prosperitet, da ga pitam šta je to što on ima protiv našeg predsednika - rekao je on i dodao:

-Mojih pet Grgura u Jasenovcu su pobile ustaše. R.N.