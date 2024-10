- Agencija koja je nadležna za to, koja je nezavisna, ušla je u postupak. Započeta je istraga da li je došlo do kartelizacije tržišta. Da pojasnim građanima, to znači da se neformalno lanci dogovore za cenu proizvoda i zakucaju tu cenu. Nismo neprijatelji trgovinskih lanaca. Cenimo ih sve i poštujemo. Apelujem na fer odnos. Da profit nije sporan, ali ne može da bude skidanje kože narodu i proizvođačima. Uvek mora da bude neka mera. Moj apel na sve je da budu fer i nikakvih problema nemamo. Ako ima kartelizacije, tu su kazne prilično visoke. Hrvatska ima dobre zakone oko zaštite potrošača - rekao je premijer i zamolio sve lance koji posluju u svetu i našoj zemlji za jedan fer pristup.