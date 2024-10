Uoči završetka petogodišnjeg mandata, Evropska komisija objaviće godišnji paket proširenja i izveštaje o napretku za zemlje uključene u taj proces, i to najverovatnije na sastanku 30. oktobra u Briselu. Prema pisanju radija Slobodna Evropa, očekuje se da će u izveštaju biti kritika za Prištinu, ali i za Beograd zbog, kako se navodi, njihove "nespremnosti da sprovode obaveze koje proističu iz dijaloga za normalizaciju odnosa, uz podršku EU".

No, to ne iznenađuje imajući u vidu da je u EU već javno izraženo nezadovoljstvo nedostatkom napretka u dijalogu, uz stalno podsećanje Prištine i Beograda da njihov evropski put zavisi i od toga.