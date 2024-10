- Veoma je dug razgovor bio, pričali smo kao ljudi koji se dugo poznaju, kao prijatelji, i to je bila lična nota u razgovoru . Potpuno lična nota. I veoma sam zahvalan predsedniku Putinu što je uneo tu ličnu notu. Ja sam napravio beleške, i jednu rečenicu je Putin dva puta ponovio : "Ono što je dobro za Srbiju, dobro je za Rusiju. Ono što je dobro za Srbe, dobro je za Ruse". To je predsednik Putin dva puta ponovio u razgovoru sa mnom - rekao je Vučić.

- Kada bih vam rekao kako izgleda kada se 25 predsednika Vlade okrene ka samo jednom čoveku i pita zašto niste uveli sankcije, zamislite kakva je to situacija. A to se dešavalo desetine i desetine puta - rekao je on.