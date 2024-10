- Sve prognoze o budućoj upotrebi litijuma, posebno za litijumske baterije, predviđaju višestruko povećanje tražnje za litijumom, odnosno litijumovim solima koje se koriste u proizvodnji baterija. To, naravno, podrazumeva i velike profite za industriju. Zbog toga je zainteresovanost mnogih zemalja, posebno evropskih, za otvaranje novih rudnika značajno porasla. Vidimo primere u Nemačkoj, Češkoj, Velikoj Britaniji, Finskoj, Francuskoj, Portugalu, Austriji... Trenutno se realizuje oko 15 projekata, a još šest je u pripremi. Dakle, to svakako ima osnova, čim toliko kompanija ulaže u istraživanje i proizvodnju litijuma - rekao je Simonović.

- Nije istina da je tehnologija nova. Sve tehnologije koje će se primenjivati već su poznate i primenjivane u drugim industrijama. Reč je o podzemnoj eksploataciji, odvodnjavanju, hlađenju radnog prostora, drobljenju, kristalizaciji - sve su to poznati procesi. Ništa od toga nije novo. Te tehnologije se već koriste na drugim mineralnim sirovinama. Sumporna kiselina, na primer, koristi se za rastvaranje rude. Pojedinačno je sve to ispitano i poznato.

- Sve može biti opasno po životnu sredinu, to je nesporno, ali nema razloga za strah od sumporne kiseline. To je najkorišćenija hemikalija u svetu. Do septembra ove godine, topionica u Boru je proizvela oko 800.000 tona sumporne kiseline. Ni kap nije ostala u Boru - sve je transportovano i iskorišćeno. Planira se da do 2030. godine kapacitet topionice poraste na dva miliona tona sumporne kiseline. Ako tamo ljudi i dalje žive, nema razloga za strah ni u Jadru - naveo je Kneževič.