Potvrda snabdevanja Srbije gasom iz Rusije, i to po povoljnim cenama, koja je stigla nakon razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina, izuzetno je dobra vest za našu zemlju, ocena je sagovornika Kurira. Kako ukazuju, u nestabilnim svetskim okolnostima Srbija nema razloga za brigu hoće li imati dovoljno energenata za zimsku sezonu, i to jeftinije nego bilo ko drugi.

Kako je naveo predsednik Vučić, koji je u nedelju imao telefonski razgovor s ruskim kolegom, iz te zemlje su potvrđene potrebne količine gasa.

"Posebno sam zahvalio predsedniku Putinu na tome što je preko Alekseja Milera učinio to da Rusija i ove zime obezbedi dovoljne količine gasa za Republiku Srbiju, na nivou od šest miliona kubnih metara, plus dva miliona, plus tri miliona... Ovo je shema koju ste zapamtili još iz prethodnih godina, koja je za nas od izuzetnog značaja, po vrlo povoljnim cenama", naveo je Vučić.

Izuzetno značajno

Da je ovo izuzetno dobra vest za našu zemlju, ocenio je stručnjak za energetiku Stevica Deđanski.

"To je značajno iz dva razloga. Pre svega, zbog činjenice da ćemo imati nesmetano snabdevanje gasom u nadolazećoj zimi, i to po najboljoj ceni na svetu koja će, pritom, sigurno još i rasti, a mi ćemo ga do proleća sigurno imati po ovim cenama. Drugi razlog je taj što ovo pokazuje da Srbija i Rusija imaju neverovatno dobar odnos zahvaljujući, između ostalog, dobrom odnosu Vučića i Puitina, te zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Sve to pokazuje dobar odnos dve zemlje uz uzajamno poštovanje i razumevanje", kaže Deđanski.

Kako dodaje, sam razgovor je rasterao sve dušebrižnike koji su dovodili u pitanje odnos dve zemlje i pokazao još jednom da su odnosi Srbije i Rusije na izuzetno dobrom nivou.

"A nama to garantuje dobru cenu gasa, ali i očuvanje teritorije Kosova i Metohije", zaključio je Deđanski.

Šira dimenzija

Vojislav Vuletić: Sigurnost i bezbednost je apsolutna Činjenici da je pozicija Srbije kad je reč o snadbevanju gasom povoljnija nego pre dve godine doprinelo je to što je stabilizovan tzv. Balkasnki tok, ocena je predsednika Skupštine Udruženja za gas Vojislava Vuletića, koji je napomenuo da su svi objekti na trasi Balkanskog toka urađeni i da jednostavno nema nikakvih problema s dopremanjem gasa iz Rusije do Mađarske. "To je sasvim dovoljno, imate pun kapacitet, imamo u tom gasovodu više gasa nego što je potreba na toj trasi, prema tome, sigurnost i bezbednost je apsolutna. Manjak gasa na svetskom tržištu, kad govorimo o tečnom gasu, takav je da ako bude - daj bože, biće dobro, ako ne bude, opet isto, biće dobro jer mi imamo u Balkanskom toku sasvim dovoljno za nas", kazao je on za Euronjuz.

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović za Kurir napominje da je snabdevanje naše zemlje gasom, i to po povoljnijim cenama, samo jedan u nizu koristi koje imamo od saradnje s Rusijom.

"Istorijska korist je ta da je od svih velikih sila Rusija naš najpotvrđeniji saveznik. Uvek su nam prilazili kada smo bili u nevolju, za razliku od drugih. Takođe, to je zemlja koja drži ravnotežu u Savetu bezbednosti UN po pitanju naših osetljivih pitanja. Tako da je dimenzija naših kratkoročnih interesa u odnosima s Rusijom šira nego što na prvi pogled izgleda", kazao je on.

I ekonomista Ljubodrag Savić za Kurir ocenjuje da je ovo veoma važna vest za Srbiju, posebno u aktuelnim svetskim prilikama.

"Samo po sebi je jako dobro to što je najavljeno, ali to treba malo primiti s rezervom, ne zbog ruske strane, koja će svakako isporučiti ugovorene količine, već zbog pitanja kuda će to da ide jer Ukrajinci prete da će prekinuti dotok gasa za Evropu. To bi mogla da bude jedina slaba tačka", ukazao je Savić.