"Razgovarao sam sa Putinom i to je jedini razlog zašto nisam želeo da saopštavam dok ne kažem u lice onome od koga sam dobio poziv - predsednika Putina. To je izraz odgovornosti. Imali smo sadržajan razgovor. Razgovarali smo o proslavi oslobođenja Beograda, kao i o gasnom aranžmanu i očekujem da krenemo u razgovor o dugoročnom aranžmanu".

"Naše je da se pripremamo za Ekspo. To nije samo specijalizovana izložba, niti samo promena ugleda Srbije, već promena lica Srbije. Do decembra 2026. moramo da uradimo mnogo više. Moramo da probamo da uradimo važne stvari na evropskom putu. Ja sam jedan od retkih lidera na svetu koji sme da razgovara sa predsednikom Putinom. Posle me je zvao i predsednik Makron, juče sam više od pet sati imao sastanak sa O'Brajenom. Naravno da me pitaju za razgovore sa Putinom. Putin o onome što mi zovemo ratom, a oni specijalnom vojnom operacijom, kaže da je uveren da će je sa uspehom privesti kraju. Ja nikoga nisam lagao. Svako u Rusiji zna da kad ne bude Aleksandra Vučića ili nekoga ko će naslediti njegovu politiku, da u Srbiji više neće biti Rusije".