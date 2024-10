- Lista čekanja je sramota za sve nas. Za ovih 12 godina trudio sam se da sagledam sve probleme. Ljudi kada dođu u bolnice vide napredak. Šta će nam sve to ako nam 32.000 ljudi čeka na operaciju kuka 8 ili 9 godina. Imamo 62.000 ljudi na listama čekanja - najveći deo su kuk i kolena. Nije to pitanje tehnike i brojeva, već brige za ljude. Našli smo rešenje - istakao je.

- Kataraktu rešavamo do kraja januara, a sve liste čekanja do septembra ili oktobra 2026. To mnogo košta, a nadamo se da će i ranije. Do septembra ili oktobra 2026. neće biti nijedan čovek na listi čekanja za kuk i koleno - zaključio je predsednik Srbije.