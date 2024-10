Predsednica Odbora za spoljne poslove i odbranu italijanskog Senata Stefanija Kraksi istakla je da je proces evropskih integracija Srbije predug, što je ocenila kao nedostatak političke volje. Italija ima jasan stav po ovom pitanju, koji neće menjati i nastojaće da do te političke volje dođe, navela je Kraksi. Ona je dodala da se i Italija, kao i Srbija, suočava sa brojnim izazovima od onih koji sobom nose nove tehnologije, do bezbednosnih i odbrambenih izazova i složila se da prostora za unapređenje saradnje dveju država ima u brojnim oblastima.

Mr Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove upoznao je italijanske kolege sa izazovima u ovom sektoru naglasivši da je Srbija temeljni stub balkanske bezbednosti, a time i bezbednosti same Evrope. On je podsetio da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali zemlja koja jača svoje odbrambene kapacitete i modernizuje svoje oružane snage. Prostor sa saradnju sa Italijom u oblasti odbrane i bezbednosti postoji, posebno u pogledu borbe protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, ekstremizma i terorizma koji ugrožavaju obe države. On je dodao da je nemerljiv doprinos italijanskog kontingenta u KFOR-u, posebno kada je u pitanju zaštita našeg kulturnog i verskog nasleđa. Takođe, Drecun je naglasio da je Srbija opredeljena da izazove na KiM rešava mirnim putem, kao i da ostane faktor stabilnosti u čitavom regionu.