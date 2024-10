- Kada neko nema argumente u politici, kada nema viziju, onda upravo radi ovako pogrešne stvari. To nisu samo pogrešne stvari, to su jako opasne stvari. Aleksandar Vučić je izložen već duži niz godina tim napadima i to ne može da se toleriše. Samo pokazuje koliko se zlopotrebljava demokratija u našem društvu. Ovde je najviši stepen demokratije, ljudi protestuju, dolazi do toga da blokiraju autoputeve - započeo je Bulatović.

- Znate šta, mnogi su ogorčeni na to. Je l' to sad znači da ja napadnem, recimo, Đilasu majku, da ja pričam o njegovoj porodici, a ja bih mogao mnogo da pričam o njemu. Pa, ipak, to ne radim jer smatram da to nije kulturno. Smatram da to ne nosim iz svoje kuće i da nisam tako vaspitan. Samo se pitamo gde je granica. Da li ti čoveče imaš politiku? Da li Dragan Đilas ima politiku? Neku viziju političku, osim da krade 619 miliona.