Izgradnja brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" počeće na proleće sledeće godine, procenjena vrednost investicije je oko milijardu evra, a građevinska dozvola za pripremne radove biće izdata do 15. decembra, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.



On je za “Večernje novosti” rekao da je od momenta kada je postao resorni ministar priprema tehničke dokumentacije za početak izgradnje ove saobraćajnice bio jedan od njegovih prioriteta.



Naveo je da u ovom trenutku Vlada nije izabrala kompaniju koja će da gradi put “Vožd Karađorđe” idodao da je u toku proces izdavanja lokacijskih uslova koji će biti završen do 15. novembra.



“Građevinsku dozvolu za pripremne radove izdaćemo do 15. decembra, a odobrenje za izgradnju prve faze ove deonice od Čibutkovice do Orašca, dužine 45,8 kilometara donećemo 1. marta naredne godine”, rekao je Vesić.



Dodao je da će građevinska dozvola za izgradnjudruge faze, od Aranđelovca do Malog Požarevca, biti izdata 1. aprila naredne godine.



“Projekat za građevinsku dozvolu se završava tako da smo spremni, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio tokom posete Aranđelovcu, da počnemo izgradnju na proleće”, rekao je Vesić.



Naveo je da je najpre doneta odluka da se izgradnjabrze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" podeli u dvefaze i da je dogovoreno da se prvo završi urbanističko-tehnička dokumentacija za prvu fazu čija je dužina 82,71 kilometar, koja predstavlja vezu između dva auto-puta - "Miloš Veliki" i Beograd - Niš.



Vesić je istakao da će “Vožd Karađorđe” proći kroz teritorije 13 opština i gradova, navodeći da počinje od Lajkovca, pa ide preko Lazarevca, Aranđelovca, Topole, Rače, Lapova, Velike Plane, Mladenovca i Sopota.



Zatim se, dodaje, nastavlja ka Smederevskoj Palancii zauzima i delove opštine Ljig, Batočina i na kraju grada Kragujevca.



