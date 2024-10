Diplomata Zoran Milivojević smatra da je Srbija donela pravu odluku kada je u pitanju odlazak na samit Briksa koji je u skladu sa državnim i nacionalnim interesima, zbog čega niko ne može da se ljuti, niti će biti bilo kakvih promena u odnosu sa Rusijom.

Milivojević kaže da je dilema oko odlaska u Rusku federaciju razrešena razgovorom između dva predsednika.

"U našim odnosima sa Ruskom federacijom nema nikakvih promena. Srpska strana principijelno ostaje na svojim pozicijama vezano za sankcije, ruska oko teritorijalnog integriteta Srbije. Čuli smo juče od predsednika Vučića da već u subotu dolazi ministar privrede Ruske federacije, pa prema tome, tu nema nikakvih promena i tu se niko neće ljutiti", objasnio je Milivojević.

Dodao je da Srbija nije članica Briksa, pa, prema tome, nema obaveze ni prema kome i ponaša se u skladu sa svojim državnim i nacionalnim interesima i u skladu sa principima iza kojih stoji, prenosi Kosovo Online.

"Srbija se izjasnila prema Briksu time što šalje visoku delegaciju i to se vidi po sastavu delegacije. Time daje do znanja da ona ne zanemaruje Briks. Srbija svakako smatra da je Briks jedan od foruma koji je značajan. Tu su zemlje sa kojima Srbija ima i strateške odnose -- Kina i Rusija, izuzetno značajne i kada je reč o stavu prema Srbiji i prema Kosovu i Metohiji. Izvorni Briks, ovih pet država, koji čine jezgro Briksa, nisu priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova i Srbija to svakako ima u vidu. Prema tome, tu nema nikakvog osnova za ljutnju", naglasio je diplomata.

Kako je istakao, Srbija i predsednik Vučić imali su specifičan interes danas, a to je trilateralni susret u Komarnu.

"Radi se o sastanku sa dvema državama koje su veoma važne za Srbiju -- Mađarskom, koja je prijateljska i predsedavajuća EU u ovom trenutku. Ona podržava Srbiju na njenom evropskom putu i ima prijateljski stav kad je reč i o našem nacionalnom interesu o Kosovu i Metohiji. Oni su priznali samooproglašenu nezavisnost, ali se ponašaju na način koji to ne institucionalizuje. Tu je Slovačka, koja je ne priznaje Kosovo i izuzetno je značajna prijateljska država. To su dve države koje u ovom trenutku vode samostalnu politiku i članice su Nato i EU. Zalažu se za mir i principe koji daju pečat EU. Tako da je taj sastanak izuzetno važan i zbog teme koja je na dnevnom redu, a to je bezbednost. To je važna tema i zbog sukoba u Evropi, ali i na Bliskom istoku. Tako da je to za Srbiju u ovom trenutku prioritet i nije slučajno što je predsednik tamo. Radi se o dva lidera sa kojima Srbija i predsednik Vučić ima odlične lične odnose", kazao je Milivojević.

Prema njegovom mišljenju, Srbija vodi takvu vrstu spoljne politike koja u osnovi ima nezavisnost, vojnu neutralnost i državni i nacionalni interes.

"U ovom slučaju nije zanemarila nijedan od tih interesa. Svi su zastupljeni, i kad je reč o Briksu, i kad je reč o evropskom putu i o konkretnim interesima vezanim za bezbednost, regionalnu saradnju i odnose sa pojedinim državama, u ovom slučaju, Mađarskom i Slovačkom", navodi bivši diplomata.

Milivojević naglašava da je ova odluka najbolja za Srbiju.

"Ona je najbolja moguća. U skladu je sa konkretnim interesima i ne zanemaruje nijedan od onih principijelnih stavova, ali ni konkretne interese u odnosu sa drugim zemljama i sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama, počev od EU do Briksa. Sve je tu zastupljeno i odluka je prava. Nema reakcije, to je jako bitno. Nema reakcije od domaćina Briksa, od Ruske federacije. To je razrešeno bez ikakvih posledica, barem ja nisam video nikakvu reakciju ni sa jedne druge strane, tako da je to jasan pokazatelj da je Srbija donela pravu odluku", zaključio je Milivojević.