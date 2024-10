Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u Komarnu u Slovačkoj, posle trilateralnog sastanka sa premijerom te zemlje Robertom Ficom i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, da će Srbija nastaviti sa tim zemljama da sarađuje i zajedno radi na suzbijanju ilegalnih migracija.

- Mi Mađarsku i Slovačku doživljavamo kao prijateljske zemlje. Srbija i Mađarska imaju danas najbolje odnose u istoriji, sa Slovačkom imamo takođe dobre odnose. Svaka vrsta sastanka, razgovora, inicijative koja bude dolazila od Orbana i Fica biće podržana u Beogradu i Srbiji - poručio je Vučić.

Printscreen/TV Pink

Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je na današnjem sastanku bilo reči o tome da Srbija postane "hotspot" za migrante, odnosno ono što je Albanija za Italiju, Vučić je odgovorio odrično.

- Naravno da nije bilo reči o tome. Ne pada mi na pamet i ne bih pristao ni pod kojim uslovima da Srbija postane hotspot. Nema trika, niti igre, moji prijatelji niti su to pitali, niti tražili, niti ko drugi to sme da me pita. Ponudili su nam svaku vrstu pomoći i podrške i kroz Fronteks i druge zajedničke patrole i organe. Danas je Robert ponudio i podršku slovačke policije. Zahvalan sam - rekao je.

Orban je istakao da je danas bila prijatna atmosfera, da ne želi da opterećuje trilateralnu saradnju.

Obraćanje Viktora Orbana

- Drago mi je što je moj prijatelj Fico preživeo ono što je doživeo. Kada je došlo do atentata mi smo to u Mađarskoj doživljavali kao veliki gubitak. Puca se na premijera Slovačke, to je veliki gubitak i u Mađarskoj je bio osećaj da je to gubitak i za Mađarsku. Možemo biti sigurni da ni mene, ni gospodina Fica, nismo opterećeni teretom šta će se desiti jer smo unapred govorili šta će se desiti ako ne slede naš primer oko ilegalnih migracija. Od 2015. godine 8 miliona zahteva za azil podneto je u okviru EU. Što se tiče pokušaja ilegalnih prelaza je oko 3,8 miliona. Od tih 3,8 miliona Mađarska sama je uhvatila milion takvih slučajeva. EU nije sposobna da izvrši readmisiju ilegalnih migranata koji su ušli u EU. Povećali smo ekonomske odnose sa Srbijom otkad je predsednik Vučić došao na vlast. Srbija ima i dobre odnose sa Kinom, Srbija je ključna zemlja po pitanju energetske bezbednosti, Srbija nam isporučuje energente sa juga, Slovačka sa severa. Zahvalni smo Slovačkoj i Srbiji što smo u mogućnosti da zadržimo energetsku bezbednost. Hvala na tome što sam mogao da budem ovde.

Obraćanje predsednika Vučića

- Oko migracija smo postigli rezultate radeći zajednički, ove godine je 80 odsto manje migranata nego prošle godine, nastavićemo da radimo zajedno. Svega 477 migranata je u prihvatnim centrima u Srbiji trenutno. Mi ćemo u interesu Evrope i našem itneresu nastaviti da radimo po tom pitanju. Srećan sam što smo o mnogim temama razgovarali. Želim da istaknem svoju sreću i zadovoljstvo što Roberta vidim u ovako dobrom stanju, za nas je 15. maj dan pokušaja ubistva Roberta Fica bio izuzetno težak dan, i to je pitanje onoga kako se cela Srbija tog dana osećala. Ono što mi smeta je činjenica što se mnogi prave kao da se to nije dogodilo. Očekujemo rezultate istrage jer smo uvereni da to nije moglo da bude delo pojedinca već sveopšte atmosfere. Dragi Roberte želimo vam dobro zdravlje, dobru formu, da još dugo radite u interesu svoje zemlje i naroda i verujem da će to biti dobro za sve prijatelje vaše. Smatram ovaj format veoma važnim i dobrim. Nas trojica imamo drugačije viđenje onoga što se zbiva na ratištu u Evropi u Ukrajini, mi, za razliku od mnogih smemo da izgovorimo reč mir, danas se samo govori o pobedi jednih nad drugima, a ne o tome koliko nam je mir važan. Preneo sam poruke Srbije, građana naše zemlje, zahvalan sam na podršci na evropskom putu i verujem da ćemo nekog uspeha imati u budućnosti.

Printscreen/TV Pink

Fico: Izuzetan sastanak prijatelja

- Naš sastanak je bio izuzetan sastanak prijatelja, razmenili smo stavove o mnogim temama. Pričali smo o stvarima koje nisu u vezi sa nelegalnim migracijama. Ovaj sastanak koji se tiče nelegalne migracije može da se karakteriše jednom rečenice - izjavio je Fico.

- Bili smo u pravu kad smo pre par godina na početku krize da je osnova borbe zaštita spoljne granice EU. Bili smo u pravu da EU nije potrebna redistribucija nelegalnih migranata, i da njoj nije potrebna kvota već mere da sarađuje sa zemljama koje hoće da štite granicu.

Istakao je punu podršku ambiciji Srbije da postane članica Evropske unije.