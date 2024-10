- Dogovorili smo učestale sastanke naše trojke, a u Beograd će uskoro doći i premijeri Fico i Orban, kao i premijer Češke Fijala - rekao je on.

- Mi radimo svoj posao. Zato sam na onako jasan način rekao da Srbija neće biti hot-spot za migrante. Neka oni budu hot-spot za nas. Niko me to nije pitao niti sme da me pita. Mi uvek poštujemo prava migranata, ali red i poredak moraju da postoje - kazao je predsednik.