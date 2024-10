Prema njegovim rečima, analiza rada mora da se uradi i po gradovima i opštinama, na pokrajinskom i republičkom nivou. To je, kako je istakao, uvek dobro.

"Razgovaraću s predsednikom, moramo praviti prolazno vreme, presek stanja za ministre. Valjda je prirodno da se vrši neka ocena za rad, da vidimo ko šta radi. A oni su svi sigurni da neće biti rekonstrukcije, oni su sigurni da Vučić i ja to radimo da zapretimo i sigurni su da oni nisu među njima, jer su oni bitni, jer imaju dobre odnose s predsednikom, sa mnom", rekao je Vučević.

Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije Faktor plus, za Kurir je istakao da je izjava predsednika da će biti rekonstrukcije Vlade logična.

"On gleda da Vlada bude efikasna, da država što bolje radi. Uvek postoji u svakom timu ljudi, bilo da se radi o sportu, politici ili biznisu, da neko više doprinosi, a neko manje. Pretpostavljam da tu postoji doza tolerancije, kad neko iz objektivnih razloga pruža manje, a nekome se, da kažem u žargonu, namesti ministarstvo gde je možda nešto lakše raditi. Ali ono što se ne toleriše, to je namerni nerad i gde neko radi za svoju korist, a ne za korist države. Bez obzira na funkciju, ljudi koji su na čelu države, ministarstva, oni su državni činovnici i tako predsednik i gleda, ti nisi tu zbog sebe, već si tu zbog građana. Prema tome, moraš da pružiš svoj maksimum - istakao je on i dodao da ne može da licitira imenima ministara koji bi mogli da budu smenjeni.