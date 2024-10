Malo ko je pisao kako se oseća srpski vojnik dok se s puškom budi i uz nju zaspi, i strepi da li će dočekati nov dan, a kad ga dočeka u paklu rata, nije mu strano i da smrt poželi, jer je kad kad lakša od života. Malo ko se usudio da ratniku zagrebe po hrabrosti i neustrašivosti i da u toj dubini ili pak površini, dođe do onoga čija se, kod tih velikih ljudi, i sama reč teško izgovara – osećanja. Osećanja straha. Osećanja patnje. Osećanja strepnje i zebnje. Osećanja koja dovode do toga da bi se najradije odustalo. A mora se ostati i opstati jer otadžbina od toga zavisi.

I sve to niko ne zna do onih koji su kroz rat prošli. Uz knjigu “Vuk u ratnoj priči”, pukovnika Milana Jolovića Legende, komandata specijalne jedinice "Vukovi sa Drine" koja je bila u sastavu Vojske Republike Srpske, približnije ćemo shvatiti sociološki i psihološk i aspekt rata. Jolović, koji je sa 23 godine već bio u ratu i vodio odred od 500 vojnika, piše o ponašanju i osećanjima srpskog vojnika i srpskog seljaka u ratu.

"O tome je malo ko pisao. Uglavnom se opisuju junaštva, čojstva, vojne operacije. Ja nisam pisao ništa o tome, nego isključivo o tome kako se vojnik ponaša u ratu, usled stresa, usled šoka i straha i kako se to odražava na njegovo zdravlje i reakcije. Sve priče su na osnovu proživljenog iskustva. Šta je intrigantno - Kako strah, kao preventiva, utiče na vojnika. Koji to strah u ratu može da nadvlada strah od smrti? Vojnik jednim strahom potiskuje drugi", kaže Jolović i ne skriva da se i sam borio sa svojim strahom.

"I sam, kao komandant na ratišti, plašim se, strah me je, ljudski je, ali to skrivam jer vojnici ne smeju da primete. Strah je najveći neprijatelj svih armija sveta. Ona vojska i armija koje se izbore sa strahom, čak i da je inferiornija po naoružanju i opremi, čak i po ljudstvu, može da pobedi mnogo jaču jedinicu. Treba da znamo da strah nije antiteza hrabrosti, da strah nije kukavičluk. Strah je urođen u svima da nas štiti od opasnosti. Zamislite kada se ne bismo plašili, pa stradali bismo vrlo brzo. A šta je hrabrost? Hrabrost je moć vladanja strahom i sposobnost da se suočimo sa onim problemima koje izaziva strah", priča Jolović.

"Toliko da ih morate probuditi time što ćete se čak prodrati na njega ili ga možda čak i udariti da bi izašao iz tog adrenalinskog šoka. Pišem i o fenomenu srpskog seljaka. Srpski seljak je uvek kroz istoriju branio i hranio državu. I pazite, mi nikad mi srpskog seljaka nismo pravili kult, kao što su Amerikanci umeli da naprave od svog kauboja. Pa smo mi smo kao mali imali želju da budemo kauboji, da jašemo konje, da imamo revolvere i nosimo šešire. Kauboji su nam bili uzori, a to su američki seljaci, a što je srpski seljak percipiran da je siromašan, da je neobrazovan, da je primitivan. Do te mere da se izraz koristi i pežorativno. Želim da to promenim, zato posebno ističem ulogu srpskog seljaka jer je on od balkanskih ratova do Prvog i Drugog svetskog rata, pa sve do doba o kom ja pišem, devedesetih godina, imao ogromnu ulogu. Veliku je vrednost u istorijskoj i ratnoj genezi dao srpski seljak", ističe Jolović.