"To je nešto ključno i nepromenjivo i to je naša pozicija. To je kontinuirana pozicija prema svima onima koji krše međunarodno pravo. Čak i kad se radi o našim prijateljima iz Alijanse ili iz drugih zajednica, moramo uvek biti principijelni. Naša pozicija što se Kosova tiče je nepromenjena. To je kršnjenje teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Iz tog razloga Slovačka Republika, kao i mnoge druge zemlje, ne priznaju Kosovo, ali sa druge strane, slažemo se da podržavamo intenzivni dijalog između Beograda i Prištine, jer dajemo veliku podršku Srbiji što se tiče integracije zemalja Zapadnog Balkana. Mi smo članovi prijatelja Zapadnog Balkana, želimo da pomognemo da integracija zemalja Zapadnog Balkana, pogotovo Srbije, kao jako bitne države Zapadnog Balkana, napreduje puno brže nego što je trenutno slučaj", rekao je slovački ministar spoljnih poslova.