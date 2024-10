On je, nakon posete SAD, rekao da za Amerikance u vreme predizborne kampanje KiM nije glavna tema, ali je za Srbe veliki problem, a za 100.000 Srba koji žive na KiM pitanje života, pa je bitno da im se ukaže na stanje na terenu kako bi razumeli šta to znači za ljude koji tamo žive.

„U Americi imaju sluha u smislu da nas čuju. Imao sam sastanke sa predstavnicima političkih institucija kojima sam ukazivao na katastrofalnu humanitarnu situaciju na Kosovu i Metohiju, na konstantno kršenje prava srpske zajednice i drugih, ali i konstruktivnu ulogu Srbije i tražio od njih da imaju više sluha za našu stranu i da to pokažu delima“, rekao je Gujon za RTS.

„Konkretni potezi na terenu se čekaju, a situacija ostaje ista. Moja uloga je da predstavim šta se dešava na Kosovu i Metohiji i kako bi mogli konkretno da doprinesu promenama. Za njih Kosovo i Metohija pred izbore nije glavna tema, za njih je to mali problem, ali za nas veliki problem, a za 100.000 Srba na KiM pitanje života. Zato moramo da damo sve od sebe da razumeju šta to znači za ljude na Kosovu. Mnogo enklava i mesta je u pitanju“, podvukao je.

„Gde god da žive Srbi važno im je Kosovo i Metohija, jer je to u srži identiteta srpskog naroda. Na to sam ukazivao predstavnicima političkih institucija u SAD. Rekao sam im da je Kosovo više od teritorije, da ne može da se posmatra kao 11 odsto teritorije i pitanje koliko košta. Nije to pitanje brojki već identiteta i kulture“, naveo je.