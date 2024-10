"Ali to nije po meni ključni zaključak, oni nas i ovako nisu hteli u Evropskoj uniji... I ne samo nas, oni neće nikog. Jedini koji je bio pošten i iskren do kraja je Makron, koji je rekao pre šest godina da neće biti proširenja dok ne bude rešena situacija i stanje u Evropskoj uniji, a kao što vidimo, tamo se stanje komplikuje, a ne rešava. Mi idemo ka EU, ali ništa od nas ne zavisi, prema tome, ne zavisi ni od Picule, ni od Estonaca, niti bilo koga drugog. Veća opasnost se krije u nečemu drugom. Oni su postavljeni na mesta s kojih mogu da vrše pritisak na unutrašnja dešavanja u Srbiji. Sećate se kada smo imali Tanju Fajon i ostale koji su sedeli, pili i jeli, što u Sloveniji, što u Austriji, što u Skadarliji s predstavnicima političara. Videćemo kako će se oni ponašati, ali to nam govori da će pokušati da izvrše pritisak na Srbiju da nema dovoljno demokratije, da nema ljudskih prava, i to govore oni u čijim zemljama nema baš ništa od toga, kao što je u Hrvatskoj, gde se ruše ćirilične table, poziva se na ubijanje Srba zajedno s njihovim pevačima", naveo je Deđanski.