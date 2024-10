Tokom poslednjeg sastanka, koji je održan 17. septembra, nije došlo do susreta delegacija Beograda i Prištine. Naime, glavni pregovarači u dijalogu između Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bisljimi, sastali su se odvojeno sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Petković je tada kazao da do susreta nije došlo jer je to odbio Bisljimi, zbog toga što je delegacija Beograda insistirala na temama kao što su Zajednica srpskih opština, poštanske usluge, pitanje primene sporazuma i mere za zaštitu srpskog naroda.