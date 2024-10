- Poljska je specifična država. Ona sada ima sigurnost jer je članica EU i NATO, ali svet se ubrzano menja i odnosi snaga nisu večni. Svesna toga, Poljska ima potrebu za širim odnosima s drugim zemljama, uključujući i Srbiju. Premijer Tusk ima dva zadatka. Prvi je da nas pripremi za ulazak u EU, a drugi je da se Poljska osigura većim brojem prijateljskih odnosa. Nama je to važno jer je Poljska jedna od zemalja s kojima delimo sličnu istorijsku sudbinu, kao i to da ona utiče i ukazuje na problem KiM. Varšava ima prilično jak glas, a Poljska je velika zemlja koja je izrasla u silu i sada ima potrebu za širenjem saradnje s drugim zemljama - zaključio je Jovanović.

- U okviru svoje proklamovane vojne, pa i političke neutralnosti, Srbija je dugi niz godina gledala da se podjednako odmakne i od Istoka i od Zapada. Medutim, danas je Srbija postala toliko interesantna, pre svega svojom snažnom diplomatskom aktivnošću i pozicijom u regionu, da svi od Istoka do Zapada, od Si Đinpinga do Makrona, preko Šolca, Erdogana i Bin Zajeda dolaze u Beograd. Očigledno je da je jedna dosledna, strpljiva i proaktivna Vučićeva politika u stvari već urodila plodom. Ne bi došlo do tolikog interesovanja za Srbiju da se ne predviđa upravo njena moćna budućnost, pre svega to je signal da će se put ka Evropskoj uniji možda uskoro konkretizovati. Tusk predstavlja zemlju koja je u okviru zapadne alijanse u ovome trenutku na samom vrhu moći, a Micotakis je, kao i mnogi njegovi prethodnici, uvek sa Srbima kada se donose interesantne političke odluke. Svakako ni Ursula ne dolazi sigurno da uživa u lepom pogledu s Kalemegdana. Reklo bi se da je Vučić jedan diskretni dirigent međunarodne pažnje prema ovom prostoru - rekao je Kojčić za Kurir.