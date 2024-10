Novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju je hrvatski evroposlanik Tonino Picula. On ovim nasleđuje Vladimira Bilčika iz Slovačke, a odluka je shvaćena prilično kontroverzno jer postoji opasnost da negovi stavovi prema Srbiji mogu opterećivati njegovu objektivnost u radu.

Picula, međutim, tvrdi da je otporan na sve što nije opravdana kritika i “da će nastupati informisano i principijalno”. I državni vrh Srbije je rekao da su "razumeli poruku EU”.

Na pitanja koju je poruku ovim EU poslala Srbiji, Kakve će izveštaje o našoj zemlji pisati hrvatski evroparlamentarac u mandatu od pet godina, kao i da li će sačuvati objektivnost, za Kurir televiziju odgovaraju profesor istoričar Predrag Marković, Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu "Politika", kao i Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

- Evropska unija je birokratska organizacija. Ne treba precenjivati birokratske mozgove u Briselu i misliti da su oni namerno odabrali njega. Često se dešavalo da baš ti "građanisti" budu gori od konzervativaca i imaju oštriju politiku prema nama. Poenta je verovatno bila da zauzmu distancu i opomenu nas da će izveštaji biti negativni, ali nikada se ne zna. Lajčak dolazi iz zemlje koja je nama vrlo prijateljska - rekao je Marković.

Bilbija je rekao da od Picule Srbija ne može da očekuje "ništa pozitivno, čak ni neutralno", pa i objasnio:

- Šalju nam istu poruku kao kada su usvojili deklaracije u Evropskom parlamentu. To je poruka o neprihvatljivosti naše spoljne politike, koja je slobodarska. Oni su navikli na neke druge igrače kojima pošalju dopis šta treba da glasaju i oni tako postupe. Sve članice Evropske unije imaju usklađen odnos prema Rusiji, a mi nemamo. On je i nagovestio da će on nas maltretirati.

Bilbija je istakao i mišljenje da "Hrvatska nikada neće dopustiti da Srbija uđe u Evropsku uniju".

- Da ispunimo sve uslove, mi svakako nećemo ući u Evropsku uniju, to je iskreno rekao Makron pre par godina. Rekao je da proširenja neće biti dok se ne reše neka pitanja unutar Evropske unije, a situacija je sada još gora nego pre. To ne znači da mi ne treba da nastavimo da pratimo evropski put, ali sve dok to nas ne oštećuje i ne oštećuje nam nacionalne interese - rekao je Deđanski.

On je rekao i da veruje da je Piculina uloga da šalje najgore moguće izveštaje o Srbiji, a i sam Picula je rekao da će nastaviti da radi kao i do sada.

- Ako je on rekao da šta god Srbija uradi neće biti dovoljno za ulazak u Evropsku uniju, mi moramo da ih alarmiramo - istakao je Marković.

Bilbija je rekao da je presudno u izveštajima stanje države u vreme izbora, pa objasnio:

- Neka piše šta hoće, ono što je važno je da je uloga tih izvestioca najaktuelnija uoči izbora, koji se u Srbiji ne očekuju u skorije vreme. On će pisati svoje, tražiti da uvedemo sankcije Rusiji i priznamo genocid - kaže Bilbija, pa dodao:

- Ako su oni odlučili da Srbiju predstavljaju u negativnom svetlu, da smo mi genocidni i večito krivi, a Hrvatska je bila jedna od glavnih zagovarača da nas osude na sastanku Ujedinjenih nacija. Ako oni to žele, oni će to raditi, jedini način da to sprečimo je da izneverimo svoj narod na Kosovu i Metohiji i da okrenemo leđa Rusiji.

