Hrvatski evroparlamentarac Tonino Picula, posle imenovanja za stalnog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju najavio je da će u ocenama napretka Beograda insistirati na ispunjavanju zahteva koji se za priključenje Uniji postavljaju pred zemlje kandidate.

Ukazuje da nije dovoljno samo da Srbija prizna Kosovo i Metohiju kako bi napredovala na evropskom putu. Da li je njegovo imenovanje guranje prsta u oko Beogradu?

A u trodnevnoj poseti Zapadnom Balkanu je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, prema saopštenju Evropske komisije, fokus posete je proces proširenja Evropske unije i planu rasta za Zapadni Balkan.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali novonastale političke situacije bili su Snežana Paunović, narodna poslanica i članica SPS-a, Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost, dr Rajko Petrović politikolog i Nikola Belić, novinar Politike.

Belić je komentarisao ovo imenovanje i izjave Tonina Picule:

- To je više od guranja prsta u oko Srbiji, znamo po kojim izjavama je on zapravo poznat, znao je da preslišava mnogo puta Beograd i Srbiju i to nije dobro. Trebalo bi obratiti pažnju na njegovu izjavu koju je dao odmah nakon imenovanja, da neće biti dovoljno da priznamo samo Kosovo, nego ima tu i drugih uslova, vladavina prava i šta je sve pomenuo. Sama ta izjava najavljuje kako će se ponašati. Nije samo što je čovek Hrvat, nego i sve prethodne poruke koje su bile upućene, a istovremeno imamo više estonskih diplomata zaduženih za KiM, jedna zemlja koja priznaju Kosovo i Metohiju. S druge strane imamo čoveka koji se istakao po antisrpskim izjavama i optužio je za mešanje u lokalne izbore u Podgorici. Kada sve to saberemo, kada tu sliku sklopimo, jasno je da će biti tu raznih opomena i pritisaka, a od čitavog sistema EU zavisi koliko će oni uspeti.

Petrović je detaljnije pričao ko je Piculi:

- On je čovek koji je dugo godina član socijal-demokrata u Hrvatskoj koji važe za umereniju struju u Hrvatskoj, međutim, vidimo i po njegovim izjavama, koje su se ticale toga da Srbija nije ispunila uslova za EU, njegovih stavova o Kosovu, da je reč o čoveku koji je srbofob. On je bio ministar spoljnih poslova u Hrvatskoj početkom 2000-tih godina, a u našim medijima mogli smo videti slike iz perioda koji oni nazivaju Domovinski rat, kako se on slika u Hrvatskoj uniformi sa puškom u ruci. To je njegova stvar, ali opet neki indikator da nam ukaže sa kim ćemo imati posla. Slažem se sa sagovornikom da je ovo novo guranje prsta u oko Srbiji od strane EU.

Paunović je pričala o težini izveštaja koji će Picula iznositi:

- To nas vraća na početak ove priče, odnosno ko je Picula i koliko smatramo da ovo jeste suštinski ozbiljna provokacija za Srbiju. Koliku će snagu imati njegovi izveštaji, pretpostavljam, u zavisnosti od momenta u kojim oni budu podneti, a to znači da će izvestilac biti vrlo koristan u onom delu kada bude postojala ambicija, uslovno i žargonski rečeno, vaspitavanju zvaničnog Beograda, ka čemu oni teže. Prva izjava je suštinska provokacija, a svi znaju da se priznanje nikada neće dogoditi, to unosi dodatnu nervozu, a meni deluje kao pokušaj destabilizacije Srbije.

